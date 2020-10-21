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Merve Boluğur yine maskesiz!

Merve Boluğur yine maskesiz! AVM'de maskesiz dolaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un kurallara uymadığı görüldü.
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