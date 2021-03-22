Merve Boluğur yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Yaptığı açıklamalar ve paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, Youtube kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.Youtuber'lığın ardından şarkıcılığa da soyunan ünlü oyuncu, aradığını burada da bulamayınca sansasyonel açıklamalarıyla gündeme kalmaya devam etmişti.

SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

İlişkisi ve kariyerinde yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, Instagram üzerinden yeni sevgilisi ile paylaşım yaptı. Ateş emojisi koyduğu fotoğrafında sevgilisinin yüzünü gizlediği görülen Boluğur'un mutluluğu gözlerinden okundu.

Sevgilisinin kim olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmazken, ünlü oyuncunun Dalkılıç'tan sonra hayatına giren Burak Dayı ile ilişkisinin çok kısa sürdüğü biliniyor.