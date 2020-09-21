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Merve Boluğur'un eski sevgilisi linç yedi!

Merve Boluğur'un eski sevgilisi linç yedi! Merve Boluğur ile kısa bir aşk yaşayan Burak Dayı, ayrılığın hemen ardından güzel oyuncu Burcu Özberk'i yakın takibe almıştı.
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