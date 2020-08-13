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Merve Boluğur tanışma sürecini anlattı!

Merve Boluğur tanışma sürecini anlattı! Nişantaşı'nda Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, Burak Dayı ile tanışma süreci hakkında konuştu.
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