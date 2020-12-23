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Merve Boluğur şimdi de aşk doktoru oldu!

Merve Boluğur şimdi de aşk doktoru oldu! Oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalında ilk videosunu yayınladı. Boluğur, kanalında kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu.
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