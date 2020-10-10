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Merve Boluğur sağanakta parmak arası terlikle gezdi: 'Beni rahat bırakın'
Önceki gün sağanak yağmura aldırış etmeden parmak arası terlikleri ve yazlık elbisesiyle Nişantaşı turuna çıkan oyuncu Merve Boluğur, görüntülenmekten rahatsız oldu. Boluğur'un "Beni rahat bırakın demesi" dikkat çekti.
Merve Boluğur önceki gün sağanak yağmura aldırış etmeden parmak arası terlikleri ve yazlık elbisesiyle Nişantaşı turuna çıktı.