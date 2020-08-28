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Merve Boluğur kahkahalarıyla dikkat çekti

Merve Boluğur kahkahalarıyla dikkat çekti Nişantaşı'nda bir arkadaşı ile birlikte gezintiye çıkan Merve Boluğur’un keyfi bir hayli yerindeydi.
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