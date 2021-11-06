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Merve Boluğur'dan göğüs estetiği açıklaması!
'Acemi Cadı' dizisiyle küçük yaşlarda dizi setleriyle tanışan, dört yıldır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, son dönemde sadelikten yana. Güzellik takıntısının dayatmadan ibaret olduğunu savunan ünlü oyuncu, bu konuda kendisini de eleştirdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuştu. Oyuncu, son yıllarda iyice artan estetik takıntısını eleştirdi.