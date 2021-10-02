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Merve Boluğur'dan göbek dansı! Sosyal medyayı salladı

02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:24 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 12:33

Merve Boluğur hem Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hem de YouTube kanalından yayınladığı videolarla gündemden düşmüyor. Instagram'da yaptığı dans paylaşımıyla dikkat çeken Boluğur, kendine hayran bıraktı.


Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
 
Eğlenmeye gittiği mekanda müzisyenlere eşlik ederek göbek atan Merve Boluğur, kıvrak hareketleriyle kendine hayran bıraktı.
 
O anları hikaye bölümünden yayınlayan Boluğur, 'Ben yine assolist' notunu düştü.
 
 

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