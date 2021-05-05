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Merve Boluğur'dan duygusal mesaj!

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:05 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 17:05

İki ay önce ölen köpeği 'Çiko'nun acısını hala yaşayan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından köpeği için duygusal satırlar kaleme aldı.


Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur'un köpeği geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Oyuncu, özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.
 
Merve Boluğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda köpeği Çiko için, "Sensiz bu İkinci ay. Seni çok ama çok seviyorum. Evde seni arıyorum. Varlığın dün gibi inanasım hala gelmiyor. Senle konuşuyorum belki de kendimi rahatlatıyorum. Yarın parka gideceğim ve sen olmayacaksın bunu biliyorum. Oyunlarımızı özledim Çiko. Sana masal anlatmayı. Fakat elimden bir şey gelmiyor affet. Annen" ifadelerini kullandı. Boluğur, sosyal medyada takipçilerinden yoğun destek gördü.
 

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merve boluğur duygusal mesaj
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