Merve Boluğur'dan duş pozu!

Bir dönem ekranlara gelen Acemi Cadı dizisi ile ismini duyuran Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Tatil için saçlarının şeklini değiştiren ve yeni imajıyla takipçilerine tatile gittiğinin haberini veren Boluğur, şimdi de duştan bir pozunu paylaştı.

Duştaki keyifli anlarını paylaşan Merve Boluğur'a hayranlarından beğeni yağdı.