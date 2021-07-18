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Merve Boluğur'dan duş pozu!

18 Temmuz 2021 Pazar - 12:01 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 12:01

Paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Merve Boluğur,tatil pozlarıyla dikkat çekti.


Bir dönem ekranlara gelen Acemi Cadı dizisi ile ismini duyuran Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
 
Tatil için saçlarının şeklini değiştiren ve yeni imajıyla takipçilerine tatile gittiğinin haberini veren Boluğur, şimdi de duştan bir pozunu paylaştı.
 
Duştaki keyifli anlarını paylaşan Merve Boluğur'a hayranlarından beğeni yağdı.
 
Ekran Alıntısı
 
Ünlü oyuncu, kısa süre önce kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna şu yanıtı vererek dikkat çekmiştİ: Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum.
 

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