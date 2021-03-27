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Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli poz! 'Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'
Burak Dayı'yla ilişkisini altı ay önce sonlandıran Merve Boluğur, yeni bir aşka yelken açtı. İşletmeci Meriç Kırdan'la paylaşım yapan ünlü oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer almayan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.