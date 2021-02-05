Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Şarkıcılığa adım atmaya hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk oldu. Boluğur, "Kadın ve erkek bir aydan önce aynı eve girmemeli. Ben net bir tavır koyarım” dedi ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süredir televizyon ekranlarında yer almayan, kariyerini oyunculuktan şarkıcılığa yönlendiren Merve Boluğur, Enes Batur'un YouTube kanalına konuk oldu.

OYUNCULUK YAPMAK İSTEMİYOR

Kendisine birçok dizi , film teklifi geldiğini fakat sıcak bakmadığını dile getiren Merve Boluğur, bu sıralar oyunculuk yapmayı tercih etmediği için teklifleri reddettiğini söyledi.

Şimdilerde hayatında kimsenin olmadığını itiraf eden güzel oyuncu, hoşlandığı bir kişinin olduğunu söyledi. Fakat Boluğur, hoşlandığı kişinin medyatik biri olmasını tercih etmediğini dile getirdi.

“ALDATTIM VE PİŞMAN DEĞİLİM”

Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri de ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.

Aldattığını ve pişman olmadığını söyleyen Merve Boluğur, aldatıldığında ise çok üzüldüğünü ifade etti. Enes Batur, Merve Boluğur'a ''Evlenmeyi düşünüyor musun?'' sorusunu sorunca ise oldukça net bir cevap aldı. Boluğur, bu soruya direkt olarak ''Hiç'' cevabını verdi.

“İLK GÜN EVE GELEN ERKEK FİLM İZLEMEZ”

Batur, Boluğur'a ''Herkesten gizlediğin bir fantezin var mı?'' sorusunu da sordu fakat cevap alamadı. Boluğur “İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek bir aydan o¨nce eve girmemeli” dedi. Boluğur açıklamasında şunları söyledi:

"Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın.. Birinci günden film mi izleyeceğiz. Birinci günden film izleyemeyiz... Kadın ve erkek bir aydan önce aynı eve girmemeli. Ben net bir tavır koyarım” dedi. Bu sözlere Enes Batur'dan itiraz geldi.

İLK ŞARKISI 'FREKANS'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı. Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.