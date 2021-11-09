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Merve Boluğur: Bugün aşırı pozitifim

Merve Boluğur: Bugün aşırı pozitifim Yaptığı açıklamalar ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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