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Merve Boluğur böyle görüntülendi

Merve Boluğur, önceki gün Bebek’te maskesiz olarak görüntülendi.

Merve Boluğur böyle görüntülendi Merve Boluğur, Burak Dayı ayrılığı ile ilgili sorulara, "Ben bugün konuşmuyorum" karşılığını verdi.
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