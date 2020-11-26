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Merve Boluğur bildiğini okuyor! Maskeyi...

Merve Boluğur bildiğini okuyor! Maskeyi... Koronavirüs pandemisi döneminde defalarca maskesiz olarak objektiflere yansıyan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
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