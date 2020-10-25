25 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4570 0.70
USD 7,9700 0.40 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merve Boluğur'a maske cezası

25 Ekim 2020 Pazar - 13:16 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 13:16

Sokakta sürekli maskesiz görüntülenen Merve Boluğur,bu duyarsız tavrı nedeniyle ceza yedi.


Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca şöyle demişti: “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum.”
 

ETİKETLER

merve boluğur maske ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.