Merve Aydın kimdir? Sorusunun cevabı gündemde sıkça araştırılıyor. Survivor 2018 yarışmasının başlamasına kısa bir süre kalan Merve Aydın'ın kim olduğu da merak edildi. Survivor 2018 All Star'da yarışacak olan Merve Aydın'ın hayatını derledik.

Survivor'ın eski yarışmacısı Merve Aydın hırslı yapısı ve performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Survivor 2018'de de mücadele edecek olan Merve Aydın'ın hayatı da merak edilerek gündemde araştırılmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Aslen Ordulu olan Survivor Merve, Özel Doğa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Basketbolcu bir erkek kardeşi vardır. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.