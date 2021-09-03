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Mert Yavuzcan'ın acı günü

03 Eylül 2021 Cuma - 13:18 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 13:18

Oyuncu Mert Yavuzcan'ın babası hayatını kaybetti.


Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
 
"Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09 Cuma günü Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..."
 

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