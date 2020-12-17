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Mert Öcal üstsüz paylaşımıyla olay yarattı!

Mert Öcal üstsüz paylaşımıyla olay yarattı! 'Survivor' yarışmasının bitmesinin ardından Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor.
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