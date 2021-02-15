Mert Öcal: Kendall çok abartılıyor,ülkemizde...

Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde ablası Kim Kardashian'ın markası için iddialı pozlar verdi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafların ardından oyuncu Mert Öcal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kendall ve Kylie Jenner, ablaları Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçti. İddialı pozlar veren kardeşlerden en dikkat çekici isim Kendall Jenner oldu.

25 yaşındaki güzel, takipçilerinden 10 milyonun üzerinde beğeni almayı başardı, formda görüntüsü hakkında binlerce yorum yapıldı. Kendall Jenner, Türkiye'nin sosyal medya gündeminde de yer aldı.

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