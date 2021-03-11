Mert Öcal'dan şaşırtan Survivor itirafı!

Geçtiğimiz yıl '?Survivor' performansı ile dikkat çeken oyuncu Mert Öcal, Semih Öztürk'ün YouTube programında televizyona yansımayan bazı durumları anlattı. Eski yarışmacılardan Aycan Yanaç regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar pek çok açıklama yapmıştı. Bu açıklamaların ardından benzer sorular Mert Öcal'a da soruldu. Survivor Mert de açık açık sorulara yanıt verdi.
Survivor Mert iç çamaşırı var mı sorusuna şu yanıtı verdi; "İç çamaşırı ben yanımda götürmüştüm şortun içine ama sporsorumuz spor taytları veriyordu onlardan giyiyorduk."
NAMAZ KILANLARI AÇIKLADI
Mert Öcal çok merak edilen "Adada namaz kılan var mıydı?" sorusuna ise "Ben görmedim ama Uğur Pektaş'ın kıldığını söylüyorlardı bir de Şaziye de kılıyormuş ama emin değilim" dedi.
TUVALET CEVABI
Mert Öcal tuvalet ihtiyacını da adada gördüklerini ve tuvalet olmadığını söylerken "Neticede toplu yapmıyoruz kimse kimseyi görmüyor" diyerek şaşırttı.