Mert Öcal'dan şaşırtan Survivor itirafı!

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert Öcal, Aycan Yanaç'tan sonra Semih Öztürk'ün YouTube kanalına konuk oldu.

Geçtiğimiz yıl '?Survivor' performansı ile dikkat çeken oyuncu Mert Öcal, Semih Öztürk'ün YouTube programında televizyona yansımayan bazı durumları anlattı. Eski yarışmacılardan Aycan Yanaç regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar pek çok açıklama yapmıştı. Bu açıklamaların ardından benzer sorular Mert Öcal'a da soruldu. Survivor Mert de açık açık sorulara yanıt verdi.

Survivor Mert iç çamaşırı var mı sorusuna şu yanıtı verdi; "İç çamaşırı ben yanımda götürmüştüm şortun içine ama spor sorumuz spor taytları veriyordu onlardan giyiyorduk."

NAMAZ KILANLARI AÇIKLADI

Mert Öcal çok merak edilen "Adada namaz kılan var mıydı?" sorusuna ise "Ben görmedim ama Uğur Pektaş'ın kıldığını söylüyorlardı bir de Şaziye de kılıyormuş ama emin değilim" dedi.

TUVALET CEVABI

Mert Öcal tuvalet ihtiyacını da adada gördüklerini ve tuvalet olmadığını söylerken "Neticede toplu yapmıyoruz kimse kimseyi görmüyor" diyerek şaşırttı.