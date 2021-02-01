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Mert Öcal'dan şaşırtan karar! Artık olmayacak

Mert Öcal'dan şaşırtan karar! Artık olmayacak Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu Mert Öcal, artık televizyon dizilerinde olmayacağını söyledi.
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