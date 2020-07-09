Mert Öcal: Cemal Can'ı şampiyon yapalım...Survivor'da kim kimi destekliyor?

Survivor'a veda eden Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti...

Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elendi. Öcal, yarıştığı dönemde karşı takımda olan Cemal Can'ı desteklediğini belirterek şampiyon olması için elenen yarışmacıların hayranlarından SMS yardımı istedi.