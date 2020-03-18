İSG kurulları iş yerlerini tatil edebilir

2012 Yılından bu yana hayatımızın bir parçası haline gelen İş Sağlığı ve Güvenliği, son günlerde etkisini gösteren corona virüse karşı da önlem almaya yetkilidir. 50 ve üzerinde personeli bulunan iş yerlerinde İSG kurulları oluşturulmalıdır. Bu kurulların nasıl işleyeceğini buyurun birlikte ele alalım.

İSG kurulu nedir, kimlerden oluşur?

50 ve üzerinde personeli bulunan ve 6 aydan daha fazla süren sürekli işyerlerinde 6331 sayılı kanunun 22.maddesi gereğince İSG kanunu kurallarını uygulayacak bir kurul oluşturulur.

Bu kurul işveren veya işveren vekili başta olmak üzere, İSG uzmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları, Personel Bölümü Yetkilisi veya görevli bir kişi, çalışan temsilcisi, bulunması durumunda ustabaşı, formen veya ustadan oluşmaktadır.

Kurulun yetkileri nedir, ne için kurul toplanır?

İSG Kurulları 6331 sayılı Kanun gereği 3 ayda bir toplanmalıdır. (Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ayda bir şeklinde uygulanır) Her 3 ayda bir işyeri hijyeninden başlar güvenlik önlemlerine kadar tartışılır.

Kurul sonrası İSG İç Yönerge Taslağı hazırlanarak İşverene sunulur. Eğer kurul çalışmaya engel oluşturulacak bir durum tespit etmişse çalışmayı durdurabilir. Bu konuyla ilgili yönerge hazırlanarak işverene sunulur, bu yönergeye uymayan işveren İSG uzmanları tarafından bakanlığa bildirilir.

Korona virüsü için kurul işyerini tatil edebilir mi?

İSG Kurulları öncelikle tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak için toplanırlar. Ülke genelinde bir acil durum ilan edilmiş bir salgın hastalık varsa zaten hükümet yetkilileri OHAL ilan ederek gerekli yaptırımları uygular.

Tüm dünyada salgın olarak kabul edilen korona virüsü henüz OHAL ilan etmek için çok az sayıda görüldü. Bu salgın hastalıkla ilgili vaka sayısının az olması dolayısıyla OHAL ilan edilmedi, ancak risk grubunda bulunan işyerlerinin İSG kurulları çalışmaları durdurabilir.

Geniş ölçekli hayvan çiftlikleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu virüsün hayvanlardan geçtiği göz önünde bulundurulursa İSG kurulu toplanarak çalışan sayısını minimum düzeyde tutarak diğerlerine vardiyalı olacak şekilde çalışma düzenleyebilir.

Büyük ölçekli tur şirketleri yine bu kapsam dahilinde değerlendirilir. Umre veya Avrupa seyahatleri düzenleyen turizm acentesi çalışanları için tedbirler uygulanabilir.

İSG Kurulları risk gördüğü her konuda tedbir amaçlı eylemlere gidebilir. Tabi bunları uygulamaya sokabilmek için işveren onayının da bulunması gerekmektedir. İşveren onay vermez ise ve risk oluşursa tüm sorumluluk işverene ait olmuş olur. Bu durumu İSG uzmanları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Konunun uzmanı olan Baran OSGB Genel Müdürü Mustafa Baran’a sordum;

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunduğunuz işletmelerde neler yapıyorsunuz,

Öncelikle Türkiye işletmelerini zor ve sancılı bir süreç bekliyor, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizi işletmelerde ilk adımdan itibaren başlatmamız gerekiyor.

Bizler ise firmalarımıza öncelikli olarak iş durdurulmasından ziyade önlemleri arttırılmasını ve bu önlemleri nasıl uygulaması gerektiğini söylüyoruz.

İlk etapta işyerinde kronik rahatsızlığı ve bağışıklık direnci düşük olan personelin dinlenme sürelerini uzatmalarını ve hastalık takibinin sıklaştırılmasını istemekteyiz.

İşyerinde alınacak önlemlerin başında gelen bir konu da işyerlerinin dezenfekte edilmeleri oluyor dezenfekte sonrasında hijyeni devam ettirme süreci başlıyor devam sürecinde ise personel ve ziyaretçilere bazı kurallar koyarak mesela uzaklık mesafesi, hijyenik dezenfektan kullanımı gibi prosedürlerle işletmede bulunan çalışanları birbirlerinden mesafeli çalıştırma yollarına başvuruyoruz.

Bir diğer önleme ve vaka saptama önerimiz ise işletmelerde sabah mesai başlangıcı ve öyle yemeği sonrası sıcaklık ölçümü oluyor alın termometresi ile bir kayıt formu oluşturup iş başlangıcında ve öyle yemeği sonrası (yarım saat) sonrası ölçüm yapılarak değişiklik görüldüğünde yetkililerle koordineli bir şekilde sağlık kuruluşuna bildirim sürecine geçiliyor.

Tabi burada bahsettiğimiz konular bir acil eylem planının ve iş sürdürebilirlik faaliyet planının bazı önemli hususlarıdır bizler firmalara bu prosedürleri daha fazla ayrıntı ve takiple işletip firmalarımızın hem virüsten korunmasını hem de işlerinin sürdürülebilirlik seviyesinde devam etmesini amaçlıyoruz.