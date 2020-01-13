Emekli, memur, işçi, işveren herkesi ilgilendiriyor! Hepsi değişti…
Emekli, memur, işçi, işveren, doğum, askerlik borçlanması yapan, ev hizmetlerinde çalışan herkesi etkiledi. Asgari ücret domino etkisi yaptı hepsi değişti. İşte yeni ödemeler...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ ARTTI
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (EŞİ ÇALIŞMAYAN)
Çalışanın kendisi
220,72 TL
Çalışanın kendisi (bekar)
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş
264,87 TL
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
1. çocuk
297,97 TL
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
2. çocuk
331,08 TL
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
3. çocuk
375,23 TL
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır
4. çocuk
375,23 TL
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
5. çocuk
375,23 TL
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (EŞİ ÇALIŞAN)
Çalışanın kendisi
220,72 TL
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
1. çocuk
253,83 TL
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
2. çocuk
286,94 TL
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
3. çocuk
331,08 TL
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
4. çocuk
353,16 TL
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
5. çocuk
375,23 TL
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır
ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ
Aylık asgari ücret : 2.943,00 TL
Asgari ücretten kesintiler toplamı : 839,02 TL
Net ele geçen tutar : 2.103,98 TL
AGİ Dahil net tutar : 2.324,71 TL
İşverene maliyet : 3.605,18 TL
İşverene maliyet (%5 indirim hakkıyla) : 3.458,03 TL
İşverene maliyet (75 TL AÜ İndirimiyle) : 3.383,03 TL
AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE SIRALAMA YÜKSELECEK
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı ikinci yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 71 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), Belçika (1594), Almanya (1557), İngiltere (1525) ve Fransa (1521) takip ediyor.
Türkiye bu yıl iki basamak yükselerek sondan 6’ıncı sıradan 8’e yükseliyor. Henüz Romanya ve Letonya rakamlarını açıklamamış olsa da bir süreliğine 8. Sırada kalacağımız ortada.
BAĞ-KUR PRİMLERİ
01.09.2013 tarihinde işyeri tehlike sınıfları prim oranının 2 olarak belirlenmesinin ardından Bağ-Kur primi taban değeri asgari ücretin %34,5’i olarak sabitlenmiştir. 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında Bağ-Kur’lu en düşük olarak 2.943,00 TL’nin %34,5’i olan 1.015,33 TL Bağ-Kur primi ödeyecek. Bu kişinin hiç borcu yok ise yüzde 5’lik indirimde faydalanacak ve ödeyeceği tutar 868,18 TL şeklinde olacaktır.
İŞSİZLİK MAAŞI
2020 Yılında asgari ücretle birlikte işsizlik maaşlarına da zam gelmiş oldu. Yeni ücrete göre 2020 yılında en düşük işsizlik maaşı 1.177,20 TL olacaktır. Bu rakam üzerinden 8,93 TL damga vergisi kesilecek ve kişinin eline 1.168,27 TL geçmiş olacak.
En yüksek işsizlik maaşı ise 2.354,40 TL oldu, bu rakam üzerinden de 17,87 TL damga vergisi kesilerek kişilere net 2.336,53 TL ödenmiş olacak.
EV HİZMETLİLERİ
Asgari ücretten etkilenen bir başka kesim de ev hizmetlerinde çalışanlar. Ev hizmetlisi istihdam eden işverenler 2019 yılında bir personel için %5 İndirimli 831,48 TL öderken, 2020 yılında 956,48 TL ödeyecekler.
Borcu olan kişiler ise indirimsiz olarak 2019 yılında 959,40 TL ödüyorken bu yıl 1.103,63 TL ödeyecekler.
KIDEM TAZMİNATI RAKAMLARI
DÖNEM
KIDEM TAZMİNATI TUTARI
01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020
6.730,15 TL
01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019
6.379,86 TL
01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019
6017,60 TL
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018
5.434,42 TL
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018
5.001,76 TL
01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017
4.732,48 TL
01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017
4.426,16 TL
01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016
4.297,21 TL
01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016
4.092,53 TL
01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015
3.828, 37 TL
01 Temmuz 2015 - 31 Ağustos 2015
3.709, 98 TL
01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015
3.541,37 TL
PRİM BORÇLANMALARI
Doğum ve Askerlik Borçlanmaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şartların uygun olması durumunda toplu prim ödenmesine olanak sağladığı durumlardır. Borçlanma tutarları da asgari ücrete bağlıdır. Doğum ve askerlik prim borçlanmaları en düşük olarak asgari ücretin %32’si şeklinde hesaplanmaktadır. Yurtdışı borçlanmasında ise prim oranı %45’e çıkarılmıştır.
01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 1 yıl doğum ya da askerlik borçlanması yapmak isteyen kişinin hesabı;
2.943,00 x %32 = 941,76 (30 günlük)
941,76 / 30 (gün) = 31,39 TL (günlük en düşük borçlanma tutarı)
31,39 x 360 = 11.300,40 TL
Yurtdışı borçlanma oranı %45 üzerinden hesaplanmaktadır, bir yıllık yurtdışı borçlanması hesabı;
2.943,00 x %45 = 1.324,35 (30 günlük)
1.324,35 / 30 (gün) = 44,14 TL (günlük en düşük borçlanma tutarı)
44,14 x 360 = 15.890,40 TL
Askerlik ve doğum borçlanmasını tavan ücret üzerinden ödemek isteyenler günlük olarak 31,39 TL – 235,42 TL arasında,
Yurtdışı borçlanmasını tavan ücret üzerinden ödemek isteyenler ise günlük olarak 44,14 TL – 331,05 TL arasında bir rakam ödemeleri gerekecektir.
İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ
İşveren sendikası 2020 yılı asgari ücreti belirlenirken işveren işsizlik payının düşürülmesini, yüzde 5’lik indirimin yüzde 6 olarak uygulanmasını ve asgari ücret desteğinin 200 TL şeklinde uygulanmasını talep etmişti. Ancak komisyondan çıkan kararda sadece 75 TL’lik asgari ücret desteği oldu. Bu işverenleri pek mutlu etmese de piyasayı hareketlendirmek için kamu borçlarının faizsiz bir şekilde yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.
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