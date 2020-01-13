Emekli, memur, işçi, işveren herkesi ilgilendiriyor! Hepsi değişti…

Emekli, memur, işçi, işveren, doğum, askerlik borçlanması yapan, ev hizmetlerinde çalışan herkesi etkiledi. Asgari ücret domino etkisi yaptı hepsi değişti. İşte yeni ödemeler...

2020 Yılının asgari ücret rakamı iki hafta önce belli oldu. Asgari ücret rakamının açıklanması ile birlikte birçok rakamda da domino etkisi görüldü.Ülkemizde asgari ücret her kesimi hemen hemen ilgilendiriyor. Muhtaçlık durumu bile asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücretin net tutarının 3’te birinden az bir gelire sahipseniz muhtaç durumda sayılırsınız. Genel Sağlık Sigortanız devlet tarafından karşılanır. İşçi çalıştıran, ev hizmetlisi istihdam eden, AGİ’siz asgari ücrete bakacaklar, Kıdem tavanı ne oldu diyenler, Bağkur ödeyen, borçlanma yapacaklar ve Türkiye ile Avrupa’yı kıyaslayanlar bakın bu yazı çok önemli. 2020 Yılının asgari ücret rakamı iki hafta önce belli oldu. Asgari ücret rakamının açıklanması ile birlikte birçok rakamda da domino etkisi görüldü.Ülkemizde asgari ücret her kesimi hemen hemen ilgilendiriyor. Muhtaçlık durumu bile asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücretin net tutarının 3’te birinden az bir gelire sahipseniz muhtaç durumda sayılırsınız. Genel Sağlık Sigortanız devlet tarafından karşılanır. İşçi çalıştıran, ev hizmetlisi istihdam eden, AGİ’siz asgari ücrete bakacaklar, Kıdem tavanı ne oldu diyenler, Bağkur ödeyen, borçlanma yapacaklar ve Türkiye ile Avrupa’yı kıyaslayanlar bakın bu yazı çok önemli.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ ARTTI

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (EŞİ ÇALIŞMAYAN) Çalışanın kendisi 220,72 TL Çalışanın kendisi (bekar) Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 264,87 TL Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 1. çocuk 297,97 TL Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 2. çocuk 331,08 TL Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 3. çocuk 375,23 TL Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır 4. çocuk 375,23 TL Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 5. çocuk 375,23 TL Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (EŞİ ÇALIŞAN) Çalışanın kendisi 220,72 TL Evli eşi çalışan ve çocuksuz 1. çocuk 253,83 TL Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 2. çocuk 286,94 TL Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 3. çocuk 331,08 TL Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 4. çocuk 353,16 TL Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 5. çocuk 375,23 TL Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır

ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ

Aylık asgari ücret : 2.943,00 TL

Asgari ücretten kesintiler toplamı : 839,02 TL

Net ele geçen tutar : 2.103,98 TL

AGİ Dahil net tutar : 2.324,71 TL

İşverene maliyet : 3.605,18 TL

İşverene maliyet (%5 indirim hakkıyla) : 3.458,03 TL

İşverene maliyet (75 TL AÜ İndirimiyle) : 3.383,03 TL

AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE SIRALAMA YÜKSELECEK

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı ikinci yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 71 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), Belçika (1594), Almanya (1557), İngiltere (1525) ve Fransa (1521) takip ediyor.

Türkiye bu yıl iki basamak yükselerek sondan 6’ıncı sıradan 8’e yükseliyor. Henüz Romanya ve Letonya rakamlarını açıklamamış olsa da bir süreliğine 8. Sırada kalacağımız ortada.

BAĞ-KUR PRİMLERİ

01.09.2013 tarihinde işyeri tehlike sınıfları prim oranının 2 olarak belirlenmesinin ardından Bağ-Kur primi taban değeri asgari ücretin %34,5’i olarak sabitlenmiştir. 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında Bağ-Kur’lu en düşük olarak 2.943,00 TL’nin %34,5’i olan 1.015,33 TL Bağ-Kur primi ödeyecek. Bu kişinin hiç borcu yok ise yüzde 5’lik indirimde faydalanacak ve ödeyeceği tutar 868,18 TL şeklinde olacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI

2020 Yılında asgari ücretle birlikte işsizlik maaşlarına da zam gelmiş oldu. Yeni ücrete göre 2020 yılında en düşük işsizlik maaşı 1.177,20 TL olacaktır. Bu rakam üzerinden 8,93 TL damga vergisi kesilecek ve kişinin eline 1.168,27 TL geçmiş olacak.

En yüksek işsizlik maaşı ise 2.354,40 TL oldu, bu rakam üzerinden de 17,87 TL damga vergisi kesilerek kişilere net 2.336,53 TL ödenmiş olacak.

EV HİZMETLİLERİ

Asgari ücretten etkilenen bir başka kesim de ev hizmetlerinde çalışanlar. Ev hizmetlisi istihdam eden işverenler 2019 yılında bir personel için %5 İndirimli 831,48 TL öderken, 2020 yılında 956,48 TL ödeyecekler.

Borcu olan kişiler ise indirimsiz olarak 2019 yılında 959,40 TL ödüyorken bu yıl 1.103,63 TL ödeyecekler.

KIDEM TAZMİNATI RAKAMLARI

DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TUTARI 01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 6.730,15 TL 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 6.379,86 TL 01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 6017,60 TL 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 5.434,42 TL 01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 5.001,76 TL 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 4.732,48 TL 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 4.426,16 TL 01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 4.297,21 TL 01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 4.092,53 TL 01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015 3.828, 37 TL 01 Temmuz 2015 - 31 Ağustos 2015 3.709, 98 TL 01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 3.541,37 TL

PRİM BORÇLANMALARI

Doğum ve Askerlik Borçlanmaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şartların uygun olması durumunda toplu prim ödenmesine olanak sağladığı durumlardır. Borçlanma tutarları da asgari ücrete bağlıdır. Doğum ve askerlik prim borçlanmaları en düşük olarak asgari ücretin %32’si şeklinde hesaplanmaktadır. Yurtdışı borçlanmasında ise prim oranı %45’e çıkarılmıştır.

01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 1 yıl doğum ya da askerlik borçlanması yapmak isteyen kişinin hesabı;

2.943,00 x %32 = 941,76 (30 günlük)

941,76 / 30 (gün) = 31,39 TL (günlük en düşük borçlanma tutarı)

31,39 x 360 = 11.300,40 TL

Yurtdışı borçlanma oranı %45 üzerinden hesaplanmaktadır, bir yıllık yurtdışı borçlanması hesabı;

2.943,00 x %45 = 1.324,35 (30 günlük)

1.324,35 / 30 (gün) = 44,14 TL (günlük en düşük borçlanma tutarı)

44,14 x 360 = 15.890,40 TL

Askerlik ve doğum borçlanmasını tavan ücret üzerinden ödemek isteyenler günlük olarak 31,39 TL – 235,42 TL arasında,

Yurtdışı borçlanmasını tavan ücret üzerinden ödemek isteyenler ise günlük olarak 44,14 TL – 331,05 TL arasında bir rakam ödemeleri gerekecektir.

İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ

İşveren sendikası 2020 yılı asgari ücreti belirlenirken işveren işsizlik payının düşürülmesini, yüzde 5’lik indirimin yüzde 6 olarak uygulanmasını ve asgari ücret desteğinin 200 TL şeklinde uygulanmasını talep etmişti. Ancak komisyondan çıkan kararda sadece 75 TL’lik asgari ücret desteği oldu. Bu işverenleri pek mutlu etmese de piyasayı hareketlendirmek için kamu borçlarının faizsiz bir şekilde yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.