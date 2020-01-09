SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...

SGK harekete geçti. Doktor, avukat, yurt dışında yaşayan milyonlarca kişiye yeni yılda müjde geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2015 yılından itibaren 127 uygulama ile en fazla e-devlet üzerinden hizmet veren kurum olma unvanını taşıyor. 2015 Yılı öncesinde interaktif sosyal güvenlik merkezi adı altında ESGM üzerinden kimlik bilgileriyle hizmet veren kurum neredeyse tüm uygulamalarını e-Devlet sistemi üzerine taşımış oldu. ESGM sistemi üzerinden sadece 4/a hizmet dökümüne ulaşabilen sigortalılar e-Devlet sistemi üzerinden artık hem 4/a, 4/b, 4/c ve banka ve özel sandık hizmetlerini de görüntüleyebilmektedir.

Askerlik ve doğum borçlanması e-devlet sisteminde!

2019 Yılı içerisinde askerlik ve doğum borçlanmasının artık e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladığını köşemizde duyurmuştuk. Sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmalarını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriyor ve işlem sonunda hangi Sosyal Güvenlik Merkezine dosyasının aktarıldığını görüyor. Deneme amaçlı yapmış olduğumuz askerlik borçlanması için 15 gün içerisinde tüm işlemler bitirilecek aşamaya gelmişti. Daha önceki uygulamaya göre bürokrasi tamamen saf dışı bırakılmış ayrıca kâğıt israfının da tamamen önüne geçilmiştir.

Avukat ve doktorlara müjde, artık borçlanmalar e-devlet sisteminde!

Avukatlar artık sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında geçen toplam 1 yıllık avukatlık staj süresinin borçlandırılması işlemini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. İlgili sisteme e-Devlet’e giriş sağladıktan sonra SGK uygulamaları ‘Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi’ menüsünden ulaşılabilir.

Doktorlar ise, sigortalı olmaksızın yurt içinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim sürelerinin borçlandırılması işlemini ‘Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi’ menüsü üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Yurtdışı borçlanması e-devlette!

Yurtdışında kayıtlı olarak çalışan Türk Vatandaşları, mavi kartlılar ve ev hanımlarına borçlanma işlemlerinde büyük kolaylık getirildi. Borçlanma işlemlerinde en fazla belge gereken tür yurtdışı borçlanmadır.

Borçlanmada Emniyet Müdürlüğünden talep edilen ‘Yurda Giriş Çıkış Belgesi’ nin sistem üzerinden alınmasıyla büyük kolaylık sağlanan yurtdışı borçlanma işlemi artık diğer belgelerinde sisteme yüklenmesine olanak sağlayarak e-devlet sistemi üzerine taşındı.

Yurtdışı borçlanma talebinde bulunacak kişi el ile müracaat formu doldurmayacak, yurda giriş çıkış almayacak. Sadece kişilerden yine ilgili Konsolosluklardan alınma ‘Çalışma Belgesi’ talebinde bulunulacak. Yeni yılda yeni e-hizmetler hepimize hayırlı olsun…