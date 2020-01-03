Milyonlarca memuru kapsıyor! Ve başladı...

Milyonlarca memur bekliyordu ve süreç resmen başladı. Memurlar mal bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Bildirimde bulunmayana kademe ilerlemesi durdurulması cezası veriliyor. Mal bildirimi nereye nasıl yapılır?

Bilindiği üzere tüm kamu personeller , her 5 yılda bir mal bildirimi yapmak zorunda. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında alınan karara göre 2020 yılının şubat ayına kadar tüm memurların mal bildirimi yapması gerekmektedir.

KANUN MADDESİ

Söz konusu kanunun mal bildirimi hakkındaki maddesi şu şekilde; "Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder."

Söz konusu kanunda mal bildirimlerinin, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılacağı ve Şubat ayına kadar bildirimlerin yapılması gerektiğine yer verildi. İşte o madde:

"Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar."

MEMURLAR MAL BİLDİRİMLERİNİ NEREYE YAPACAK?

Kanunda mal bildirimlerinin yapılacağı yer ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için Cumhurbaşkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık,

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,

e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,

h) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)

i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin vermeleri gereken makam veya merci,

j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,

l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri,

n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,

o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülki amirliği,

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.

MAL BEYANI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

En geç şubat ayının sonu yani 29.02.2020 tarihi bildirimlerin yapılması gereken son tarih.

MAL BEYANINDA BULUNMAYANLARIN CEZASI NE OLACAK?

657 sayılı kanunun 125. Maddesinde yer alan hüküm gereğince “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmayanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” verilecektir.