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Mert Fırat ve İdil Fırat'ı halk pazarında görenler şaşkına döndü!
Mert Fırat ile sosyetik eşi İdil Fırat’ı Bodrum Yalıkavak’taki halk pazarında görüp tanıyan hayranları şaşkınlığa uğradı. Ünlü oyuncu, pazardaki ürünleri üzerine deneyip inceledi.
Dizilerin yanı sıra reklam filmlerinden kazandığı ücretlerle adından söz ettiren Mert Fırat, ünlü birçok ismin marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor.