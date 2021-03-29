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Mert Fırat'tan romantik paylaşım!
2018'de İdil Fırat ile dünya evine giren Mert Fırat, eşinin 33. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı. Fırat, eşine, "Canım dert ortağım, eşim, yoldaşım, en iyi arkadaşım; Allah saklasın seni. Çok şükür birbirimizi bulduk, iyi ki doğdun" ifadeleriyle seslendi.
Oyuncu Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın doğum gününde aşka geldi. Hafta sonunu ailesiyle geçiren çiftten ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not düştü.