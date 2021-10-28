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Mert Fırat'tan dikkat çeken açıklama: Eski cesaretimi kaybettim!
Drama-belgesel filmi 'Into Dust’ın Türkiye gösterimi, geçtiğimiz gün Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat da katıldı. Fırat, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oyun Mert Fırat, özel hayatıyla ilgili, "Tek özel hayatım çocuk. Uykusuz geceler çok devam etmiyor. Bir yaşından sonra daha düzene girdi. Ama bütün özel hayatımız kızımız oldu. Allah herkese nasip eder inşallah" dedi.
Oyun Mert Fırat, özel hayatıyla ilgili, "Tek özel hayatım çocuk. Uykusuz geceler çok devam etmiyor. Bir yaşından sonra daha düzene girdi. Ama bütün özel hayatımız kızımız oldu. Allah herkese nasip eder inşallah" dedi.