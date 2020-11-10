Mert Altınışık kimdir? Yasak Elma kadrosuna katılan Mert Altınışık kaç yaşında, nereli?

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna son olarak Berk Oktay dahil olmuştu. Diziye Oktay'ın ardından şimdi de Mert Altınışık katıldı. Mert Altınışık kimdir?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı diziye; Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık dahil oldu. 'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı

MERT ALTINIŞIK KİMDİR?

14 Mayıs 1986, Bursa doğumlu olan Mert Altınışık Bursa Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Tiyatro oyunlarında sahne alan Mert Altınışık, ayrıca dizi oyunculuğu da yapıyor.

En uzun oynadığı dizi olan Beni Affet’te Kemal karakterini canlandırdı, 2019 yılında Hercai dizisinde yer aldı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Bir Mucize Lazım Bana / Oyuncu - 2018

Tiramisu / Oyuncu

Rol Aldığı Diziler

Hercai (2. Sezon, 2019)

Meryem (Kaan, 2017)

Firar Firar (Kemal, 2011)

Beni Affet (4 Sezon, Kemal, 2011-2014)

Türkan T (Ahmet, 2010)

Kavak Yelleri (2007)