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Mersinli domates üreticisi fiyattan memnun

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 10:44 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 10:47

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen domates tarlada kilogramı 2 liradan satılırken, üreticiler emeklerinin karşılığını almaktan memnun.


Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, örtü altında domates  yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı  açıklamada, ilçede 25 bin dönüm alanda örtü altında yaklaşık 450-500 bin ton  domates üretildiğini söyledi.
 
Her geçen yıl serada domates yetiştiriciliğine ilginin arttığını  belirten Şahin, domates üreticisinin ürününe geçmiş dönemlerde 1 liradan alıcı  bulmakta zorlandığını ifade etti. Şahin, "Örtü altı domates bu yıl aynı dönemde 2  liradan alıcı buluyor. Son bir yıldır çiftçilerimiz ürettiğinin karşılığını alır  oldu. Üreticinin ürünü artık para ediyor. Domatesin para etmesi Erdemli  ekonomisinin ayakta durması demektir." dedi.
 
Şahin, Rusya'nın domates ithalatında firma ve miktar kısıtlamasını  kaldırması halinde sektörün daha da canlanacağını vurgulayarak, Rusya'dan gelecek  güzel haberi beklediklerini söyledi.
 
Domates üreticisi Abdullah Arslan, geçen yıla oranla bu yıl fiyatların  kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.
 
Üretici Hebil Güce de bu yıl yetiştirdikleri domateslerin parasıyla  geçen yıl yaptıkları masrafı da çıkarttıklarını ifade etti.
 

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