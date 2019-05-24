24 Mayıs 2019 Cuma
İSTANBUL 
21°C / 16°C
GALERİ VİDEO
BIST 85.743 1.36 EURO 6,8000 -0.49
USD 6,0770 -0.32 ALTIN 250,140 -0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mersin merkezli 12 ilde operasyon:28 gözaltı

AA |  24 Mayıs 2019 Cuma - 13:25 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 13:25

Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı.


Mersen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 7 il ve 2 ilçede ele geçirilen  295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre  akaryakıt yapımında kullanılan solvent maddesi ile bin 76 mili gram "ulusal  marker" ve 3 bin 860 mili gram "ulusal marker" kontrol cihazlarını aldatmaya  yönelik kimyasal maddeyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
 
 TUBİTAK tarafından üretilen ve sadece rafinerilerle akaryakıt dağıtım  şirketlerine verilen "ulusal marker"in kaçak akaryakıtlara karıştırılarak yakıt  elde edilmesiyle ilgili yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştiren  ekipler, Mersin merkezli Ankara, Niğde, Kocaeli, Adana, Malatya, Osmaniye Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya'da şafak vakti gerçekleştirdiği  operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının  ise sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir öğretim üyesi ve bazı  şüphelilerin kaçak akaryakıtın analizlerini rüşvet karşılığı yanlış  düzenledikleri öne sürüldü.
Sadece TUBİTAK tarafından üretilen "ulusal marker", Türkiye'de ticari  olarak satışı gerçekleştirilecek akaryakıt ürünlerine yakıtın niteliğini  bozmayacak işaretleyici, renklendirici kimyasal madde olarak tanımlanıyor. "Ulusal marker"in 1 litresiyle 125 bin litre kaçak akaryakıtın yasal  hale getirilebildi öğrenildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.