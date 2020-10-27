Mersin, Hatay'da peş peşe yangınlar! Evler boşaltıldı...

Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan müdahale sürürken, rüzgar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor.Hatay'da ise sabah bir yangının kontrol altına alındığı İskenderun ilçesinde farklı bir mahallede de orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Yangına müdahale etmek için sevk edilen bir tankerin freni boşaldı, tanker 6 araca çarparak durabildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.
İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı. İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.
EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor.
FRENİ BOŞALAN TANKER 6 ARACA ÇARPTI
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangına müdahale etmek için Denizciler Mahallesi'ne sevk edilen bir su tankerinin caddede freni boşaldı. Tanker, park halindeki 6 araca çarparak durdu. Çarpışma anında çıkan ses nedeniyle mahalledekiler panik yaşadı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.
ALEVLER YÜKSELİYOR
Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken ormanlık alanda yükselen alevler, yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı. Evlerin boyunda yükselen alevler nedeniyle bölgede ulaşımda da sorun yaşanıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken güvenlik görevlileri de vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırıyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ HATAY'A GİTTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarını inceledi. Helikopterle bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Mersinin Anamur ilçesinde, Adananın Kozan ilçesinde ve İskenderundaki yangınların son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde bugün 17 yangınla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Anamur ve İskenderundaki yangınlar hariç hepsinin kontrol altına alındığını kaydetti.
Anamurdaki yangına 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle müdahale ettiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, önlem amaçlı Uçarı Mahallesinin boşaltıldığını ancak yangını kontrol altına alma çalışmalarının iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, İskenderunda 14.25te çıkan yangına 14.35te ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, "139 arazöz, 15 dozer ve 650 personel yangına müdahale ediyor. 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin yüzde 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef yangın sarp koşullar altında ilerledi. Buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki Mahallesinde bazı tahliyeler yapılmıştı ancak vatandaşlar da evlerine geri döndü. Yangının otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili valiliğimiz tarafından herhangi bağlantı bulunmadı. Taş ocağının karşı tarafındaki yangın şu an en büyük odak noktamız. Coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerine devam edilmesi çalışma koşullarımızı biraz zorluyor ancak en kısa zamanda kontrol altına alma noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar" diye konuştu.
SABOTAJ İHTİMALİNİ YOK SAYMAMAK LAZIM
Yangında sabotaj ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Bakan Pakdemirli, "Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor" dedi.
ANAMUR'DA YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın sürüyor. Akşam saatlerinde de devam eden yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarında çıkan ikinci yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi'ndeki ilk yangın ise devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 100'e yakın arazöz, 3 helikopter ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Yangında birçok ev ile bazı muz seraları ve yüze yakın arı kovanı zarar gördü. Akşam olması sebebiyle yangına havadan müdahale edilemezken, karadan ise devam ediyor. Birçok noktadan yangına müdahale sürerken, korkulu bekleyiş devam ediyor. Kısmen araç trafiği kısa süreliğine açılırken, yeniden Gülnar-Antalya yolu çift taraflı kapatıldı.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Hatay'ın İskenderun ve Mersin'in Anamur ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesinin yapıldığı belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, 2 yangını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri, AFAD ve güvenlik kuvvetlerinin katılımıyla karadan ve havadan sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mersin Anamur ile Hatay İskenderun'daki söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 2 ilimize Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesi yapıldı. Mersin'de yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 ev tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Adana Valiliğinden 100 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 nevresim seti bölgeye sevk edildi. İskenderun'da halihazırda tahliye edilen ev bulunmamakla beraber, olası bir tahliye durumu için gerekli hazırlıklar yapıldı. Mersin-Antalya ile Adana-İskenderun kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz."