Mersin, Hatay'da peş peşe yangınlar! Evler boşaltıldı...

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı. İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor.

FRENİ BOŞALAN TANKER 6 ARACA ÇARPTI

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangına müdahale etmek için Denizciler Mahallesi'ne sevk edilen bir su tankerinin caddede freni boşaldı. Tanker, park halindeki 6 araca çarparak durdu. Çarpışma anında çıkan ses nedeniyle mahalledekiler panik yaşadı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

ALEVLER YÜKSELİYOR

Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken ormanlık alanda yükselen alevler, yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı. Evlerin boyunda yükselen alevler nedeniyle bölgede ulaşımda da sorun yaşanıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken güvenlik görevlileri de vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ HATAY'A GİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarını inceledi. Helikopterle bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Mersin in Anamur ilçesinde, Adana nın Kozan ilçesinde ve İskenderundaki yangınların son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde bugün 17 yangınla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Anamur ve İskenderundaki yangınlar hariç hepsinin kontrol altına alındığını kaydetti.

Anamurdaki yangına 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle müdahale ettiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, önlem amaçlı Uçarı Mahallesinin boşaltıldığını ancak yangını kontrol altına alma çalışmalarının iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, İskenderunda 14.25te çıkan yangına 14.35te ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, "139 arazöz, 15 dozer ve 650 personel yangına müdahale ediyor. 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin yüzde 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef yangın sarp koşullar altında ilerledi. Buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki Mahallesinde bazı tahliyeler yapılmıştı ancak vatandaşlar da evlerine geri döndü. Yangının otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili valiliğimiz tarafından herhangi bağlantı bulunmadı. Taş ocağının karşı tarafındaki yangın şu an en büyük odak noktamız. Coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerine devam edilmesi çalışma koşullarımızı biraz zorluyor ancak en kısa zamanda kontrol altına alma noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar" diye konuştu.

SABOTAJ İHTİMALİNİ YOK SAYMAMAK LAZIM

Yangında sabotaj ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Bakan Pakdemirli, "Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor" dedi.