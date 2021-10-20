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Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 22:52 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 22:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Mersin'de, gönüllülerin aşılanmasına başlandı.


Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile  Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen aşı, Mersin Şehir Eğitim  ve Araştırma Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.
 
Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Börekoğlu,  gazetecilere, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasının, yaygın kullanım öncesi son basamak  olduğunu söyledi.
 
Mersin'in çalışmalar kapsamında seçilmiş illerden biri olduğunu  aktaran Börekoğlu, "Aşı uygulamasını Mersin'de başlattık. Aşıya dahil olma  kriterlerimiz net, 18-60 yaş arası sağlıklı erkek ve kadınlara uyguluyoruz.  Bilinen Kovid-19 öyküsü olmaması ve daha önce Sinovac aşısını uygun dozlarla olan  gönüllüleri seçiyoruz. Gebeleri almıyoruz." dedi.
 
"Yaklaşık 6 ay hastaları takip ediyoruz"
 
Börekoğlu, gönüllü olmak isteyen vatandaşların, Sağlık Bakanlığının  resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Sinovac aşısı olanları, saha ekibimizin bilgilendirmesi doğrultusunda  gönüllü olmaya teşvik etmek için bilgilendirme yapıyoruz. Bakanlığımız  aracılığıyla bize gelen gönüllü hastalar da oluyor. Sayı zamanla artacak.  Yeterince gönüllü olduğunu düşünüyorum. Aşının uygun bir takip süresi var.  İnsanlar bu konuda rahat olsunlar. Çok yakın bir şekilde aşı uygulaması  sonrasında da takip ettiğimiz bir dönem oluyor. Yaklaşık 6 ay hastaları takip  ediyoruz."
 

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