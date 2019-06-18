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Mersin'de hava taksi hizmeti

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 11:52 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 11:52

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl alınan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti verecek.


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl  alınan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti verecek. 
 
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye  Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla kamu yararına kullanılması amacıyla alınan  helikopter, vatandaşların da aktif kullanımına kazandırıldı.
 
Genel olarak hava kontrollü denetimler amacıyla kullanılan çift  motorlu helikopter, artık turistik amaçlı ve özel kullanımlar için  kiralanabilecek. Hava taksi hizmeti verecek olan helikopter, sevdiklerine sürpriz  yapmak veya Mersin'i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak.
 
 
Turistik geziler için hava taksi hizmetini tercih edenlere özel 3  farklı turistik rota oluşturulurken, 20, 30 ve 40 dakikalık rotalarla  vatandaşlar, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilecek. 4-6 kişi  kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin, yarım saatlik ücreti ise 4  bin 500 lira olarak belirlendi.
 
Hava taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş  tarihinden en az 2 gün önce Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvurması gerektiği  bildirildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan  Topçuoğlu, helikopterle Mersin'in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini ve gün  içerisinde sürekli olarak kullanılabileceğini bildirdi.
 

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