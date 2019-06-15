Mersin'de dehşete düşüren kaza!

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, Serkan Çelik ise ağır yaralandı. Uzman çavuşların Nevşehir’de katıldıkları eğitimin ardından tatil için Mersin’e gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

