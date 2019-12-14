16 Aralık 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
14°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.368 -0.10 EURO 6,5140 0.78
USD 5,8520 0.68 ALTIN 277,560 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mersin'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı

DHA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 13:42 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 13:42

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda bulunan, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasının sökülmesi tepki topladı.


Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı. Silifke ilçesinde 5 Ekim 2013'de dönemin Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Taşucu Belediyesi hizmet binası önüne yaptırılan Atatürk Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
 
Anıta zarar veren saldırganlar,  Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasını söktü. Saldırıyı kınadıklarını ve bunu yapanların Atatürk düşmanı olduğunu söyleyen emekli öğretmen Hakkı Burgut, "Yazıyı ve imzayı özelikle söküp, kazımışlar.
 
Bunlar vatan haini. Vatana millete hainlik yapanlardır. Bunu yapanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Bunların mutlaka önlenmesi lazım. Buranın korunması lazım" dedi.
 

ETİKETLER

Atatürk Anıtı Mersin Silifke
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.