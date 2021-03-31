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Mersin'de 3 kızına istismardan yargılanan baba ile ilgili flaş gelişme

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) |  31 Mart 2021 Çarşamba - 12:32 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 12:32

Mersin'de 3 kızına küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.D. (56), hakim karşısına çıktı.


Mersin'de, H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba S.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak bir sonraki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Sanık S.D., bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
 
Duruşma devam ediyor. 
 
 

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