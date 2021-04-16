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Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem

16 Nisan 2021 Cuma - 22:47 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 22:47

Mersin'in Mut ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.


AFAD'da yer alan bilgilere göre, Mersin Mut'ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 22.26 olarak açıklanırken derinliği 15.28 km olarak kaydedildi.

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Mersin Mut deprem
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