Merkür'ün 2021'deki geri hareket dönemi başladı. Asırlık astroloji bilgilerine göre, hepimiz Merkür'ün retro etkisinden etkileniyoruz. Yılda üç kez, Merkür gezegeni gökyüzünde geriye doğru seyahat ediyor. Merkür'ün geri hareket halinde olduğu bu dönemlere, 'Merkür Retrosu' adı veriliyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Merkür Retrosu nedir? Merkür Retrosu ne zaman? Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Merkür Retrosu etkileri neler? İşte Merkür Retrosu hakkında merak edilenler...

Astrolojiyi yakından takip edenler için özellikle bu zamanlar geleneksel olarak kafa karışıklığı, gecikme ve hayal kırıklığının yaşanacağı önemli bir zaman dilimi. Merkür Retrosu diye bilinen bu dönem, geçmişi düşünmek için mükemmel bir zaman. Sezginin yüksek olduğu bu dönem Merkür Retrosu ile ilişkilendiriliyor. Peki, Merkür Retrosu nedir? Merkür Retrosu ne zaman? Merkür Retrosunda ne yapılmaz? Merkür Retrosu etkileri neler? Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte bilmeniz gerekenler...

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür astroloji de zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma ’nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür’den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu başladı.

29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELER?

29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran’a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.

Merkür bu defa İkizler burcunda geri hareket edecek. Bu bizim için önemli çünkü Merkür, İkizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha hissedilir olacaktır. Merkür geri gittiği süreçte iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır. Bu nedenle yeni işlere ve projelere başlamak için iyi bir dönem değildir çünkü verim elde edilemez veya sonuca ulaşılamaz. Yine hayatımızın akışını değiştirecek kararlar almak için de uygun bir zaman değil çünkü objektif olmak ve doğru karar vermek mümkün olmayabilir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür geri hareketi 22 Haziran’a kadar devam edecek.

İşte Merkür retrosu tarihleri:

29 Mayıs - 22 Haziran

27 Eylül - 17 Ekim