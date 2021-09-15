Batı astrolojisine göre eylül ayı Merkür retrosunun Terazi burcunda olacağı süreç. 25 Ekim tarihine kadar da etkisinin devam edeceği Merkür retrosu ile ilgili detaylar astroloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu nasıl etkileyecek? İşte Merkür retrosu ile ilgili merak edilenler...

Eylül ayı Merkür retrosunun başlayacağı aşk ve ilişkilerin etkileneceği bir ay olacak. Pek çok astroloji meraklısı da eylül ayında Merkür retrosunun etkilerini ve tarihini merak ediyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Batı astrolojisine göre 27 Eylül günü saat 08:10 da Merkür retrosu Terazi 25° burcunda başlıyor. Lakin bu gerilme vedik astrolojisine göre aynı gün aynı saatte 1° terazi burcunda Chitra takım yıldızında başlayacak ve gölge etkisiyle birlikte 25 Ekim tarihine kadar da etkisi devam edecek.

MERKÜR RETROSU NASIL ETKİLEYECEK?

Merkür Retrosu 26 Eylül'de başlayacak ve Terazi burcunda 18 Ekim'e kadar devam edecek. Retro süreci başlamadan en geç 20 Eylül’e kadar tüm önemli görüşmelerinizi ve anlaşmalarınızı yapmanız tavsiye ediliyor.

20 Eylül’e kadar evlilikle ya da taşınmakla ilgili önemli kararlar da alınabilir.

15 eylül Çarşamba itibariyle Mars Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak, 30 Ekim’e kadar sürecek olan bu dönemde ilişkiler sınavdan geçebilir ve anlaşmalarla ilgili sorunlar yaşanabilir! Evlilikler ve ilişkiler de sınavdan geçebilir!

Bu hafta çarşamba ve perşembe günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, iş ve para odaklı olabiliriz. Maddi konular gündemimizde olacak ve geleceğimizi sağlama almak için girişimlerde bulunacağız.

17 Eylül Cuma Venüs ve Satürn arasında gerçekleşecek sert açı aşk hayatımızla ilgili ciddi sorunları gündeme getirebilir ya da ilişkimizle ilgili sorumluluklarımız artabilir!

Bu cuma ve cumartesi Ay Kova burcunda ilerleyecek, her konuda özgür ve yenilikçi olabilir, kafamıza estiği gibi hareket etmek isteyebiliriz. Ani ve sürprizli gelişmeler yaşayabilir, çevremizdekileri şaşırtabiliriz. Bu pazar Ay Balık burcunda ilerleyecek ve her konuda çok hassas olacağız.

Pazartesi gecesi Balık burcunda gerçekleşecek Balık Dolunayının etkilerini yoğun bir şekilde pazar günü hissedebiliriz.

Balık Dolunayı en çok burcu, yükseleni ve Ay burcu Balık, Başak, İkizler ve Yay olanları etkileyecek! Önümüzdeki hafta hayatımızın bir alanında bitiş ya da tamamlanma yaşayabiliriz.