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Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son retrosunun biteceği tarih!

03 Ekim 2021 Pazar - 10:08 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 10:09

Eylül ayında başlayan Merkür retrosunun ne zaman biteceği astroloji tutkunlarının merak ettiği konuların başında geliyor. 2021 yılının son retrosu olan Merkür retrosunun etkileri Ekim ayı boyunca devam edecek. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür retrosunun biteceği tarih!


2021 yılının son retrosu Terazi burcunda gerçekleşiyor. Eylül ayının sonunda başlayan ve etkilerinin ekim ayı boyunca devam edeceği Merkür retrosu ikili ilişkiler, ve ortaklıklarla ilgili konularda sorunlara neden olabilir. Astroloji meraklıları da Merkür retrosunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür retrosunun biteceği tarih! 
 
MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
 
Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.
 
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK? 
 
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.
 

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