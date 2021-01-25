Merkür retrosu ne zaman 2021? Yılın ilk retrosu Ocak’ta! Merkür retrosu 2021 ve burçlara etkisi…

Merkür Retrosu Kova burcunda başlayacak. 2021 yılının ilk gerilemesinin yaşanmasına günler kala retronun etkisi de merak ediliyor. Merkür retrosu 2021 ne zaman? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

Merkür retrosu 2021 ne zaman?

2021 yılında ilk Merkür gerilemesi ise 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda olacak. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. İkincisi, 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcundayken, üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak.

Merkür’ün geri harekette olduğu zamanlar;

30 Ocak – 21 Şubat arası

29 Mayıs – 22 Haziran arası

27 Eylül – 19 Ekim arası

Merkür retrosu 2021 burçlara etkisi

Hürriyet Gazetesi astroloji yazarı Aygül Aydın’a göre Merkür restorosunun burçlara etkisi…

Koç:

Merkür’ün Kova burcunda Retro hareketine başlamasıyla öncelikle kariyer hayatınızda yaşadığınız haksızlıklar ile yüzleşme zamanı geldi. Gizli kalmış ve arkanızdan dönen işlerin hesabının görüleceği günlerle karşı karşıyasınız. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla kopuşlar yaşadıysanız özür dileme temalı geri dönüşler alabilirsiniz. Toplum yararına yürüttüğünüz faaliyetlerde yavaşlama olabilir. Süreç içindeki can sıkıntıları ve kırgınlıklar sizi yıldırmasın. Sadece işinize ve sizi her zaman kazançlı çıkaran değerlerinize sarılın. Sosyal ödül zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Belki kendinizi yalnızlaşmış hissedip bir topluma ait olmanın yollarını arıyor olabilirsiniz.

Boğa:

Merkür Kova burcunda gerilerken gitmekle kalmak arasında yaptığınız tercihi yeniden değerlendirmenizi isteyecektir. Kariyer alanınızdaki hedeflerinizi gözden geçirmek ve ileride oluşturmak istediğiniz yapının sağlamasını yapacağınız günlerdesiniz. Verdiğiniz kararlar ve yaşanan haksızlıklar konusunda objektif sorgulamalar yapma imkânına yeniden sahip olacaksınız. Aile büyükleriniz ve ikili ilişkilerinizle ilgili sorunlar yeniden açılabilir ve düzenlemek için şartları zorlayabilirsiniz. Fırsatı iyi değerlendirerek bu defa bu konuları tamamen halledip kapatmalısınız. Gerçek bir katkı sunma fırsatı yakalayacaksınız. Sunduğunuz bu katkının işe yaradığını ise Merkür ileri geçtiğinde göreceksiniz. Hemen önyargılı olmayın ve devam edin.

İkizler:

Merkür Retro’su sizlere yeni şeyler öğrenme ve öz farkındalığınızı geliştirme fırsatı sunacak. Korkularınızın üzerine gitmenizi sağlayacak. Finansal konulardaki tereddütleriniz beklediğiniz geri dönüşle birlikte olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yeni kararlara adım atabilirsiniz. Bunu yapmadan önce tüm koşulları incelediğinize ve bunların olumlu getirilerinin fazla olacağına emin olmalısınız. Yakın çevreniz ile diyaloglarınız arasına mesafe girebilir. Kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz. İçe çekildiğiniz anların kalitesini merak ve öğrenme isteğinizle ileriye taşıyabilirsiniz. Eksiği tamamlamak ve iyi olanı daha iyi hale getirmek ilerisi için size avantaj oluşturacaktır. Moralinizin bozulacağını hissettiğiniz anlarda, benzer avantajlarla yapabildiklerinize ve ortaya koyduklarınıza odaklanın.

Yengeç:

Merkür Retro’su ikili ilişkilerinizde yara aldığınız konuları tekrar karşınıza çıkarabilir. Araya giren soğukluklar değerinizi sorgulatmak adına harekete geçecektir. Geçmişi düşünme işini fazla abartmamanızda fayda var. Finansal kaynaklarınız, yeni yatırım araçlarınız hakkında kararsız kaldığınız parametreleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Burayla ilgili konuları şekillendirmek isterken yanlış kararlarla karşılaşmanız mümkün olacaktır. Duygusal bir yoğunlukla böyle bir gündemi çözüme kavuşturmak sağlıklı olmayacağı için, bu süreçteki öncelikli hedefiniz yaralarınızı acıtmadan sarmak olmalıdır. Siz iyiyseniz her şeyi iyileştirebilirsiniz. Dönüşümü kendinizden ve duygularınızdan başlatmalısınız.

Aslan:

Merkür Retro’su başlangıcında motivasyonunuzu yükseltecek bazı sonlanmalara karar vereceksiniz. Yaşamınızda amaçlarınızı sorgularken artık öz değerinizi başkasının gözünde aramayı bırakacaksınız. İkili ilişkilerinizdeki özgürlük alanlarınızda artık sakinliğe çekileceğiniz bir dönem içerisindesiniz. Hatayı, eksiği bulmak ve onları onarmak kalbinizden ve bedeninizden başlayarak her şeyin iyileşmesinin önünü açacaktır. Ama önce siz kendi önünüzü açın ve fiziksel, ruhsal sağlığınıza dair bedeninizden gelen uyarılar üzerine yoğunlaşın. Bunu yaptığınızda yolunuzu daha güçlü adımlarla sürdürecek ve kendinize teşekkür edeceksiniz.

Başak:

Kova burcunda gerileyen Merkür kendinizi ifade ediş şeklinizi yeniden değerlendirmeniz için size bir kapı aralıyor. Bunun için kabuğunuza çekilmek, içinize kapanmak isteyebilirsiniz. Kapanmak yerine bir iki adım geri giderek gözlem yapmalı ve gerçekleri uzaktan izlemelisiniz. Çevrenizden ziyade sizin fikirleriniz kendinizdeki iyileşmede daha etkili olduğunu unutmayın. Sorumluluklarınızın artış gösterebileceği günlerden geçerken kendinize de zaman ayırmalısınız. Özeleştirinizin odağındaki konulardan biri de bu olmalıdır ve siz artık hizmet dürtünüzü kendiniz için de çalıştırmayı ilke edinmelisiniz. Çalışma ortamınızda yaşadığınız bazı olaylar yeniden gündeme gelebilir. Doğru bilinenler yanlış, yanlış bilinenler doğru olarak ortada duruyorsa her şeyi yerli yerine koymanızın zamanı gelmiş demektir.

Terazi:

Merkür Retro’sunda bağlılığınızı sorgulayacak düşünceler içerisine girebilirsiniz. Köklerinizi ve nedenlerini tartmak için uygun bir zaman olmayabilir. Enerjinizi düşürmek için çabalamayın. Anne-baba iseniz çocuklarınızla ya da partnerinizle gergin iletişimler kurabilirsiniz. Sarf edilen kırıcı sözleri telafi etmek çok zordur. Bu yüzden sakin ve makul olmalı, çevrenizde de bunu sağlamalısınız. Sosyal çevrenizle ilgili son verdiğiniz bazı konularda geri dönüşlerle karşınıza çıkabilir. Her şeyin herkes için iyi olmasını temenni ederken kendiniz için de iyi olup olmadığına bakmalısınız. Kararsızlık yaşadığınız anlarda, konuyu buraya getiren her şeyi hesaba katmanız gerekiyor.

Akrep:

Kova burcundaki Merkür Retro’su ailenizle ilgili yeni gelişmeler sunabilir. Kırgınlıkların telafi edilebilmesi için konuların yeniden açılması gerekebilir. İletişiminiz soğukluk kisvesine bürünebilir. Yine de iyi günlerin ve aranızdaki bağın hatırına durup düşünmeniz karşılıklı bir değerlendirmeye girmeniz size bir şey kaybettirmeyecektir. Aksine buradan içiniz rahat, yüzünüz güleç de çıkabilirsiniz. Emeklilik ve çalışma hayatınızı sonlandırmak fikirleri, yeni sosyal alanlara ulaşmanız için yolunuzu açacaktır. Evliliğinizi bitirmek ya da yeni bir karar almak mümkün olabilir. Yetenekleriniz ve koşullarınız doğrultusunda neler yapabileceğinizi düşünerek, bu yeni alan için hazırlık yapabilirsiniz.

Yay:

Merkür Retro’su sizden maddi kaynaklarınızı ve koşullarınızı yeniden düşünmenizi isteyebilir. Değer yargılarınızı maddesel varlıklardan kazanmanızın nedenlerini araştırabilirsiniz. Daha iyi olabilmenin koşulları gözünüzün önünde ve göremediyseniz, bu süreç onları görmek için biraz durulmanızı sağlayabilir. Öğrenme isteğinizi de aynı ölçüde yavaşlayabilir. İçsel sıkıntılar baş gösterirken zamansız sıkılan ruhunuz yeni bir pencere açmak için arayışa girebilir. Yeni bir eğitim aşamasına başlarken Retro’da seçtiğiniz alanın doğru bir karar olup olmadığını yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. İleride teşekkür edeceğiniz bir süreçtesiniz. Bunun farkına varmak, hedeflerinize giden yolda karşılaşacağınız diğer sorunları çözmenize yardımcı olacaktır.

Oğlak:

Kova burcunda Merkür Retro’su ikili ilişki dinamiklerinizi ve verdiğiniz intibayı ayrıntılı incelemek isteyeceğiniz bir süreç olacaktır. Bu süreci yaşadığınıza göre, burada görmeniz veya anlamanız gereken bir şey mutlaka vardır. Odaklandığınız konu olursa Retro bitmeden bile bazı değişimlerin alt yapısını oluşturabilirsiniz. Maddi problemlerinizin üzerine eğilmek için şartları zorlayabilirsiniz. Sonlanma yaşadığınız kaynaklara tekrar dönmek için acele etmeden finans sisteminize uyarak hareket edin. Miras, alacak verecek konularınız varsa Retro esnasında bunlarla ilgili kararlar verilebilirsiniz. Önceden başlayarak devam eden bir durum olduğu için bir girişim yapmanız gerektiğinde tüm koşullarınızı sağladığınız anda harekete geçebilirsiniz. Bu dönem mümkün oldukça finansal hesaplarınızı iyi yapın.

Kova:

Merkür Retro’su hayatınıza üç ana başlıkta dokunuşlar yapacak: Yakın ilişkileriniz, öz benliğiniz ve geçmiş yaşantınızın kırıntıları. Birebir iletişimde olduğunuz ikili ilişkilerinizde kopukluk yaşadığınız sorunlara tekrar göz gezdirmek için karşı taraftan önce kendinize bir ikinci bir şans vermenizi sağlayacaktır. Öz benliğinizin farkındalığında geride kalmış, sizin önemsemeyerek es geçtiğiniz veya fark edemediğiniz olayları tekrar gözden geçirmenize yardımcı olacaktır. Geçmiş yaşantınızı geride bıraktığınızı düşünseniz de hatıralarınızda sizi etkileyen konular üzerinde yeniden düşünmeniz gerekiyor. Yılın kahramanı, Retro’nun ev sahibi olduğunuz için bazı güzel gelişmeleri yaşamaktan geri durmamalısınız. Bu günlerde engellere aldırış etmeyin. Onlar aşılmak içindir.

Balık:

Merkür Retro’su rutin işlerinizde askıya almak zorunda kaldığınız konulara yeniden dönüş yapmanız için imkân sağlayacaktır. Çalışma hayatınızda aldığınız kararları yeniden sorgulamak isterken yanlış yaptığınızı düşündüğünüz konuları revize etmek olanağına kavuşuyorsunuz. Gizli kalmış konuların ortaya çıkabileceği ve yanlış anlaşılmaların artacağı bir dönem olabilir. Olayların kaynağını görmeniz bundan sonra sergileyeceğiniz tutumu belirlemekte size yardımcı olacaktır. Duygusallık yerine bu koşulu ön planda tutmalısınız. Zira geçmişi hesap ederken geleceği unutmamak adına çabanız oldukça önemli. Sert ve sizden beklenmeyen bir iletişime girmeniz bir iç dökmesi niteliği taşıyabilir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus, haklıyken haksız konuma düşmeyeceğiniz bir ölçüde bunu yapmak olacaktır.