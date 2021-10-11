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Merkez Barkası Başkanı Kavcıoğlu açıklayacak! Tüm gözler orada

11 Ekim 2021 Pazartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 9:18

Küresel piyasalarda, geçen hafta dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içinde ağustos ayı ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum takip edilecek.


Geçen hafta Avrupa'da vadeli doğal gaz kontratının 162 avroyla rekor  seviyelere yükselmesi ve Brent petrolün varil fiyatının 83,5 dolarla yaklaşık 3  yılın zirvesini görmesi, enflasyonist endişeleri besledi. Enflasyon  beklentilerindeki yükseliş nedeniyle tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir de  devam etti. Haftanın ikinci yarısında ABD'de borç tavanı konusunda anlaşma  sağlanması ve Rusya'nın enerji fiyatlarını yatıştıran açıklamaları her ne kadar  risk iştahını desteklese de ABD'nin istihdam raporundan karışık sinyaller gelmesi  fiyatlama zorluklarının sürmesine neden oldu.
 
ABD'de tarım dışı istihdam, eylülde 194 bin kişi artarak 500 bin  kişilik piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise  eylülde yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük  seviyeye indi.
 
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme  noktasında dikkate aldığı önemli göstergelerden istihdam verilerinin, iş gücü  piyasası ve ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin belirsizliklerin bir süre  daha devam edeceğini gösterdiğini, ancak bankanın varlık alımlarının hızını  azaltma planında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.
 
Bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD'de enflasyon verisinin öneminin  arttığını vurgulayan analistler, aynı gün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC)  21-22 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantı detaylarının da belli olmasıyla Fed'in  para politikasına yönelik yol haritasının daha net anlaşılabileceğini ifade etti.
 
Açıklanan istihdam verileri sonrasında geçen hafta cuma günü New York  borsasında düşüş yaşansa da endekslerin haftalık bazda yükseliş kaydetmesi  dikkati çekti. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde  0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Geçen hafta 93,6-94,5 bandında  hareket etmesinin ardından 94,1 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi, yeni  haftaya da yatay başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri cuma günü yüzde 1,62  ile son 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 1,61  seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının ise yeni haftaya  düşüşle başladığı görülüyor.
 
Avrupa tarafında geçen hafta doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar  gündemin üst sıralarında yer alırken, bölgede açıklanan veriler de ekonomik  toparlanmanın istenilen düzeyde olmadığını teyit etti. Avrupa Merkez Bankasının  (ECB) salgın sürecinde devreye alınan desteklerin sona ermesi için hazır olunduğu  mesajını vermesi de haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Enflasyon  beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ile avro, dolar karşısındaki değer  kaybını üst üste beşinci haftaya taşıdı. Bu gelişmelerle haftalık bazda  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve  Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Avro/dolar paritesi geçen hafta  1,1530 ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün  1,1570 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni  haftaya düşüşle başladı.
 
Asya'da Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi gündemde kalmaya  devam ederken, Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de 107 gün süren tam kapanma  bugün sona erdi. Öte yandan dolar/yen paritesi 112,7 ile Aralık 2018'den bu yana  en yüksek seviyeyi gördü. Yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini  desteklemesi ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,6 değer  kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng  endeksi yüzde 2,2 yükseldi.
 
Emtia tarafına bakıldığında, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta  yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasının ardından bugün de 83,5 dolarla Ekim  2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
 
Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,08  değer kazanarak 1.398,00 puandan kapanırken, haftalık bazda endeksteki kayıp  yüzde 0,25 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen hafta tarihi zirvesini  8,9755'e taşımasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,9450  seviyelerinde işlem görüyor.
 
Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek  seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini,  makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin de para politikaları  açısından belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu söyledi.
 
Enflasyonist kaygılar paralelinde yükselen tahvil faizlerinin seyrinin  dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret eden analistler, bugün yurt dışında  veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin ödemeler  dengesi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini, ayrıca TCMB Başkanı  Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun gelecek  dönem para politikalarının seyrine yönelik ipucu vermesi açısından önemli  olacağını belirtti.
 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355  seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
 
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor.  Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 390  milyon dolar oldu.
 
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
 
10.00 Türkiye, ağustos ayı ödemeler dengesi
10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı
14.00 Türkiye, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan Bütçe  Komisyonuna sunumu

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