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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini 2021-2022! Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir, yıl sonu enflasyon tahmini yüksek mi?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini 2021-2022! Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir, yıl sonu enflasyon tahmini yüksek mi?