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- Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini 2021-2022! Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir, yıl sonu enflasyon tahmini yüksek mi?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini 2021-2022! Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir, yıl sonu enflasyon tahmini yüksek mi?
28 Ekim 2021 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 11:30
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumu için kameralar karşısına geçti. Kavcıoğlu, enflasyon beklentilerinde bir miktar artış yaşandığını söyledi. Buna göre Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e, 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 7,8'den yüzde 11,8'e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-4'ün tanıtımı amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yılsonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini 2022 yıl sonunda yüzde 11,8 ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini açıkladı.