Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.
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Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı
15 Eylül 2021 Çarşamba - 0:37 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 1:05