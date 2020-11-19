Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Banka beklendiği gibi faizi 4.75 puan artırarak 10.25'ten 15'e yükseltti. Tüm fonlamayı politika faizinden yapacağını duyurdu. Merkez Bankası'nın politika faizinde 475 baz puan artırıma gitmesinin ardından ise ilk anda dolar 7.53, Euro ise 8.91 liraya geriledi. Peki, Merkez Bankası Toplantısı sonrası altın ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Kararın açıklanmasının ardından TL dolar karşısında yüzde 2 seviyesinde değer kazanarak 7.50 seviyesine kadar indikten sonra tekrar 7.60'ın üzerine yükseldi. Peki, Merkez Bankası Toplantısı sonrası altın ne olur?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SONRASI ALTIN NE OLUR?

Yatırım Kredi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan makalede, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir’’ açıklaması yapılmış ve eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denilmişti.

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, faiz indirimi gelirse dolar fiyatlarının uçacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yaptığı açıklamalarda "ben faizleri arttıracağım" mesajı gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan grup toplantısında acı reçete açıklaması ile Merkez Bankası başkanının yapmış olduğu faiz artışı vurgusunu teyit etti. Yani piyasalara her türlü faiz artışı sinyali verildi. Bu saatten sonra Merkez Bankası faiz artırımı yapmaz, faiz indirirse Türk ekonomisi sarsılır. Zaten kesinlikle böyle bir ihtimal yok. Merkez Bankası faiz indirimi yapmayacak. Eğer böyle bir şey olursa dolar kuru uçar." dedi.

"Dolar kurunda, altının ve gümüş gram fiyatında geçen hafta sert geri çekilmeler gördük. Ben bu seviyelerde kademeli alımları tavsiye ettim. Şu anda altın 1880 dolar seviyesinde seyrediyor. 540 lira seviyesinden 80 lira gerileyen bir altın var karşımızda. 460 lira seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. 450 lira olsa ne olur. Fiyatlama konusunda bu seviyeler arasında çok büyük bir fark görünmüyor. Merkez Bankası piyasa beklentisi en düşük 200 baz puan, en yüksek 600 baz puan. Yani en düşük 200 baz puan ve en fazla 600 baz puan bir faiz artışı yapılması normal kabul edilecek. Merkez Bankası faiz kararı öncesi bir toparlanma bekliyorum. Bu yatırımcıların riskten kaçmak için bir pozisyon, bir uyarı olabilir. 7.90 TL seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.