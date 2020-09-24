Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? 24 Eylül TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB PPK Toplantısında en son politika faiz değiştirilmeyerek yüzde 8,25’de sabit bırakılmıştı. Ağustos ayı faiz kararından sonra gözler Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti, beklenen gün geldi. Piyasa gündeminin şekillendiği Merkez Bankası toplantıları sonrası alınan faiz kararları merak ediliyor. Küresel piyasalarda kaos devam ederken Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB saat kaçta toplanacak?

Merkez Bankası faiz kararı merak ediliyor. Ağustos ayında açıklanan faiz kararında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit kalmıştı. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da Eylül ayında da politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hakkında merak edilenler…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Eylül Perşembe saat 14.00'da gerçekleşecek.

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.